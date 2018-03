L'onn 1984 è Claudio Simonet vegnì elegì sco manader da la Scola da musica Surselva. Entschatta favrer 2018, pia suenter 34 onns a la testa da la scola, va el en pensiun e surdat la batgetta a Clau Scherrer. Quel era vegnì elegì il settember passà.

Digren da scolaras e scolars è la gronda sfida

L'onn 2000 han passa 1'200 scolaras e scolars frequentà la Scola da musica Surselva. Dapi lura è quel dumber dentant sa reducì constantamain, ed il davos onn ha la scola anc quintà pauc sur 700 giuvenils. Tant per Claudio Simonet sco era per Clau Scherrer è quai svilup negativ en emprima lingia ina consequenza da l'emigraziun generala da la Surselva, in svilup ch'els na possian betg influenzar.

In problem saja dentant era la vasta purschida dal temp liber che stettia ozendi a disposiziun als giuvenils. Uschia emprendian quels bain 2-3 onns in instrument, savens dettian els dentant spert si l'instrument e sa concentreschian sin autras activitads.

Legenda: La Scola da musica Surselva dumbra adina damain scolaras e scolars. Grafica RTR

Motivar scolaras e scolars da tegnair la dira

Clau Scherrer vesa sco schliaziun per quai problem, da promover la motivaziun da scolaras e scolars da tegnair la dira e da betg gist smetter da sunar in instrument cura ch'i daventia in pau pli intensiv. Co el vul far quai na tradescha el anc betg, insaquantas ideas haja el dentant gia. Impurtant saja per el, che quellas ideas vegnian discutadas e realisadas ensemen cun las scolastas ed ils scolasts da la Scola da musica Surselva.

