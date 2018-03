Blers tetgs en ideal per cundriz fotovoltaic.

Il tetg da la chasa da scola nova duai survegnir in cundriz solar fotovoltaic.

Curt e concis

La vischnanca vul installar in cundriz solar per far electric tar la chasa da scola e motivar ils abitants da midar sin energia solara.

Per motivar ils abitants vulan ins reducir ils pretschs. Il principi: Pli blers che sa participeschan e pli bun martgà.

La vischnanca da Sagogn vul installar sin il tetg da la chasa da scola nova in cundriz solar per far electricitad. La vischnanca emprova da motivar ulteriurs possessurs da chasas da medemamain montar tals cundriz. Lura profitassan tuts d'in pretsch spezial almain 20% pli bunmartgà che usità.

La firma Rhiienergie e la firma Kibernetik fan quest'offerta e vulan cuntanscher almain 2’000 meters quadrats penels fotovoltaics.

Pli blers e pli bunmartgà

Sulegl per Sagogn è ina idea simpla. Sche blers sa participeschan, lura han els in meglier pretsch per ils cundriz da fotovoltaic. L'interess para dat esser avant maun. Quai ha la participaziun dad venderdi saira mussa. Varga 50 persunas èn stadas presentas tar la preschentaziun.

Che la vischnanca da Sagogn giascha idealmain per producir energia solara è cler. Il president da vischnanca Hans Peter Casutt è da l'avis che la vischnanca possia e stoppia s’engaschar per energia schubra.

