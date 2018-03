Surselva - Revolta da purs en Surselva – l'onn 1794

L’istoricher Adolf Collenberg ha scrit in nov cudesch: 1794 – Anatomie einer Revolte. Per quel ha el intercurì co ch'ils purs da la Surselva han fatg resistenza encunter famiglias pussantas surtut en Surselva. Plinavant dat Collenberg in excurs en pensiuns ed affars cun uffizis ed onurs.