In motiv ch'i va pir uss enavant cun il project è ch’ils architects han midà l’access a la residenza. Sco il gerau per fatgs da sanadad da la vischnanca da Tujetsch Renato Decurtins di, era l’access previs en il vest dadens il Coop. Ma a la fin finala hajan els decidì da far quel en l’ost giu e sper il plaz da ballape enfin en la residenza.

Els hajan stuì far ponderaziuns sur dal spazi dal bajetg, ed en quest connex hajan els era decidì da na betg construir ina pratica da medi.

abitaziuns

En la residenza da seniors a Sedrun datti 15 abitaziuns, la gronda part èn abitaziuns da 2 stanzas e mez. Las duas da 4 e mez èn reservadas per il pedel e per ina famiglia. En il plaunterren datti in café e localitads per la Banca Raiffeisen.

Il project custa inclusiv garascha sutterrana e conturns passa 10 milliuns francs.

