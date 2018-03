Dapi almain in onn è la stizun da «MoorStore Swiss SA» serrada. Il plaz visavi è era vid dapi intgins onns. Là vuleva il possessur Jörg Löser bajegiar 2 chasas cun 9 abitaziuns. Quest project avess custà ca. 6 milliuns francs.

Il zercladur 2016 aveva Jörg Löser (che steva alura a Cuira) preschentà il project cun chasas ed abitaziuns. I saja la ferma intenziun da realisar quest project, aveva el ditg. Mo gia da quest temp deva quai tscherts dubis, perquai ch’el aveva adina puspè prolungà la lubientscha da bajegiar.

Perquai ha il president da la cumissiun da bajegiar da la vischnanca da Sumvitg, Martin Bundi, ditg ch’els da la cumissiun na crajan betg che quest project vegnia. Impurtant saja dentant ch’il plaz vegnia puspè mess en urden.

Vischnanca vul metter en urden il plaz

Il president da la cumissiun da bajegiar ha gì raschun. Els hajan scrit ina brev a Löser ch’el duai metter en urden il plaz. Mo els n'hajan survegnì nagina resposta fin oz. Lur lavur saja dentant finida. Uss sto la suprastanza communala da Sumvitg prender a mauns la chaussa.

Sco il chanzlist Fabian Collenberg ha ditg, haja la vischnanca laschà far ina offerta per 20’000 francs da metter en urden il plaz, nua che Löser vuleva bajegiar. Quai vul: Ina firma vegn a far questa lavur. Ina dumonda è, tgi che paja quai. Da principi vess il projectader da surprender questa summa.

RTR ha era empruvà da contactar Jörg Löser. Mo el n'è betg stà cuntanschibel. Ins po supponer che ses projects a Rabius sajan definitiv a fin.

Legenda: La stizun da la «MoorStore Swiss SA» a Rabius. RTR, H. Giger

