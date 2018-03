Surselva - Provediment d'aua a Lumbrein e parcadis publics a Vella

La radunanza communala da la vischnanca Lumnezia ha concedì dus credits: In da 1,7 milliuns francs per il project dal provediment d'aua a Lumbrein ed in segund da 400'000 francs per il project da parcadis publics a Vella.