Il cussegl da vischnanca da Mustér ha decidì da contribuir 177'000 francs per ina nova auto-cisterna dals pumpiers Sursassiala. Plinavant duai la suprastanza communala surlavurar ils statuts dals pumpiers Sursaissala.

Tar in exercizi l'onn 2017 aveva la pumpa d'ina auto-cisterna dals pumpiers Sursassiala disditg. Ina revisiun da la pumpa custass 40'000 francs. Il vehichel da 34 onns ha dentant anc auters donns, uschia ch'ins è sa decidì d'investir en in nova auto-cisterna e betg en reparaturas.

Custs vegnan repartids suandant:

Ils custs totals muntan a 450'000 francs. L'assicuranza da bajetgs (GVG) surpiglia 27,5% dals custs. Uschia restan per las vischnancas anc custs da bunamain 326'264 francs. Il cussegl da Mustér ha perquai concedì in credit da 177'000 francs e porta uschia 54,25% dals custs che restan a las vischnancas. Per il Tujetsch restan uschia radund 117'285 francs e Medel sto contribuir 31'927 francs.

Plinavant dat il cussegl l'incarica a la suprastanza communala da contactar las vischnancas e surlavurar ils statuts per ils pumpiers.

Postulat vegn surdà

Ultra da quai vegn in postulat – che vul realisar ina rundella ed in sutpassadi tar Acla da Fontauna – surdà a la suprastanza. Quai duai segirar la segirtad dal traffic d'autos, peduns e velocipedists. Il postulat era vegnì inoltrà da 10 commembers dal cussegl da vischnanca il november passà.

