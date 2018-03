Curt e concis

En Val Medel datti aur

La Swiss Gold Exploration vul sondar sch'i dat avunda aur

Il chantun sto anc lubir ils sondagis en 3 lieus

Anc sclerir intginas dumondas

Suenter l’inspecziun als lieus da sondar ha la cumissiun federala per la protecziun da la natira e da la patria fatg ina expertisa. Mo quella stoppia la cumissiun anc cumplettar e sclerir intginas dumondas, sco il schef da l’uffizi per il svilup dal territori Richard Atzmüller ha ditg ad RTR. El na possia dir dapli perquai ch’i saja ina procedura pendenta. Mo els emprovian da dar anc quest onn la lubientscha.

La Pro Natura di da principi gea

La Pro Natura (che è era stada a l’inspecziun) è da principi betg encunter ils sondagis, sco la biologa Susanna Geissbühler ha ditg ad RTR. I saja mo sondagis per guardar sch’i dettia aur. Mo la Pro Natura na pudess dentant betg acceptar sch’ins vuless explotar insacura aur a moda industriala.

Sondar en 3 lieus

La Swiss Gold Exploration vul sondar en trais lieus en la vischnanca da Medel: Si Crap Stagias, en Val Plattas sin ils Marschs e sin il Crest Tgietschen. Quai ha il president da la cumissiun da bajegiar da Medel Alfons Venzin ditg.

Ernst Schönbächler da la Swiss Gold Exploration di ch’el spetgia sch’il chantun dettia la lubientscha. Dapli na possia el betg dir. El na vul era betg dir pertge che sia firma vul far quests sondagis, schegea ch’il pievel da Medel aveva ditg 2012 cleramain na ad in project futur d’explotar aur cun 181 encunter 90 vuschs.

Sch’il chantun dat la lubientscha po la Swiss Gold Exploration sondar fin il 2019.

Gia avant intgins onns aveva ella sondà en Val Plattas e constatà ch’i dat aur da passa 10 grams per tonna mineral metallic, e quai fiss avunda per explotar l’aua a moda industriala.

