Dapi blers onns (probabel 15-20 onns) fetschia el caricaturas. Cun l’annada 24 ha el creà il frontispizi da la Sibla. I saja stà ina casualitad ch’ils redacturs da questa gasetta hajan dumandà el da far part, raquinta Linus Flepp. Vegnids sin el sajan els perquai ch’el fascheva caricaturas per privats. I saja grev da chattar insatgi en nossa regiun che fetschia quest art. Perquai haja el decidì da sa gidar cun l’Uniun da tschaiver Mustér.

Temas religius provocheschan

Sco caricaturist è il pictur – ch'è oriund da Curaglia e stat a Mustér – vegnì enconuschent surtut entras la Quotidiana. L’idea da trametter caricaturas a la gasetta rumantscha saja naschida en in discurs da la maisa radunda. L’emprima ch’el aveva tramess n'aveva il chauredactur dentant betg acceptà, perquai ch’ella era memia murdenta.

Surtut las caricaturas che tematiseschan la religiun provocheschan savens reacziuns. In'experientscha ha Linus Flepp fatg cura ch’el lavurava tar l’Antenna, ina revista fatga da plevons sursilvans. Da lez temp aveva in plevon scrit ina nauscha brev, schend che ses maletgs na sa cumportian betg bain cun ils texts religius.

Blera fantasia

Per el, che fa era caricaturas per la revista medelina Ils Piogns, datti ina differenza tranter malegiar e caricar. Ins na stoppia betg pudair malegiar bain per far caricaturas, perquai ch’i na dettia ina perspectiva ubain furma. Mo la caricatura pretenda ch’ins haja blera fantasia; e quella na manchia betg ad el, di Flepp. Fin uss haja el gia fatg passa milli caricaturas.

