Las mini-turtas da Sedrun van per l'entir mund enturn. Fin ch'ellas pon dentant vegnir exportadas en in nov pajais dovra quai bler temp.

L'idea era gia d'emprim ennà che la mini-turta da nuschs vegnia exportada en auters pajais. Sco Reto Schmid, l'inventader da la mini-turta di, na vuleva el betg esser dependent be dad in u in pèr paucs clients che cumondian las festas e possian metter sut squitsch il pretsch, quai che capitia en il pitschen martgà da la Svizra spert ina giada.

Legenda: Reto Schmid, l'inventader da las mini-turtas. RTR, Gion Hosang

Cura ch'jau hai al cumenzament ditg che mia finamira saja che mintgin sin il mund haja la pussaivladad sa mangiar las turtinas da nuschs, han ins ris or mai.

El haja lura relativà e manegià che forsa na vegnia el betg d'exportar en terras sco l'Iran u l'Irac. Ma quest onn stettia in viadi en l'Iran en sia agenda, di Reto Schmid. Gia ussa datti da cumprar las differentas sorts da la mini-turta en 10 pajais.

Legenda: En quests pajais vegnan gia exportadas las mini-turtas da Sedrun. RTR, Grafica

Lung viadi fin ch'ins po exportar

La birocrazia ch'i dovra per exportar las mini-turtas da nuschs vegn fatga a Watford (32 kilometers en il nord-vest da Londra). La abita la Tuatschina Gerda Jacomet cun sia famiglia. Il pajais il pli cumplitgà per exportar mangiativas sajan ils Stadis Unids da l'America, declera ella. Là vegnia perscrit en il pli pitschen detagl cun tge scrittira che las ingredienzas stoppian esser nudadas sin il pachetadi, tge grondezza che quella haja d'avair ed era tge maletgs che dastgian esser sin il pachetadi. Uschia per exempel dastgian u tut las ingredienzas esser sco maletg sin il pachetadi, ni naginas declera Gerda Jacomet. Mo era ina genziana ch'era da vesair sin il pachetadi ha stuì vegnir allontanada. Uschiglio pudess il consument quintar ch'il product stoppia cuntegnair genzianas di Gerda Jacomet.

Legenda: Gerda Jacomet sin il stan da La Conditoria Sedrun Switzerland a la fiera internaziunala ISM a Cologna. mad

Er sch'igl è ina lavur che dovra pazienza ed è colliada cun bleras regulaziuns e formulars che ston vegnir emplenids ora, ha Gerda Jacomet plaschair da pudair lavurar per ina fatschenta da sia patria.

Exportar insatge da mes vitg natal Sedrun è per mai persunalmain in grond plaschair.

Legenda: Las mini-turtas sin ils regals d'ina butia en la Corea dal Sid. mad

RR actualitad 08:00