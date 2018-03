Tgi che less ir la saira tard da Cuira si Mustér sto midar a Glion sin in bus. Tgi che less dentant vegnir en il tren pli ensi - per exempel a Sumvitg - na po betg far quai. Quel sto ir giu Glion e prender il bus.

Cun la midada da l'urari il december 2017 porscha la Viafier retica dapli colliaziuns la saira tard e la damaun baud. Sch'insatgi less dentant nizzegiar l'ultim tren da Sumvitg si Mustér ha in viadi da bunamain duas uras. Il motiv è ch'ins sto ir cun il tren giu Glion e lura midar sin in bus che va si Mustér.

Be ina purschida per sortir

La Viafier retica ha decidì da porscher l'ultima colliaziun da Glion si Mustér cun il tren enfin Glion e da là cun in bus enfin Mustér. Quai bus fa dentant be il viadi sch'insatgi è en il bus. Ed el va er be fin quella destinaziun ch'il davos giast va ora. Uschia va il bus magari gnanc quella lingia. Quai è er il motiv che la colliaziun vegn be purschida per sortir.

Uschia possian vegnì optimads ils custs, di Simon Rageth da la communicaziun da la Viafier retica. Sco els hajan analisà ensemen cun il chantun dovrian be paucas persunas quella colliaziun. Uschia ch'ina tala purschida saja la soluziun pli effizienta.

Strusch reacziuns dals passagiers

Tenor Simon Rageth saja quella purschida tuttina Service Public. El conceda dentant ch'in viadi da Sumvitg a Mustér che cuzzia bunamain duas uras na saja betg cumadaivel. Ma tuttina, la Retica porschia la colliaziun tard. Enfin uss ha la Retica be survegnì ina reacziun en questa connex. Era quanta glieud che dovra la lingia n'è actualmain betg cler. Per quai motiv datti tenor Rageth per il mument nagina raschun da far ina midada en connex cun questa colliaziun.

RR actualitad 17:00