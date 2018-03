Sco pretendì dal parlament è il preventiv per la partiziun selvicultura uss gulivà. Era en la partiziun furmaziun è vegnì spargnà, dentant mo la mesadad dals 5% pretendids dal parlament.

La vischnanca da Glion ha memia paucas entradas e sto perquai spargnar nua ch'i va. Per quest motiv n'ha il parlament da la vischnanca era betg acceptà l'emprim preventiv 2018 che la suprastanza communala aveva preschentà il november passà.

Ils parlamentaris eran da l'opiniun ch'i possia anc vegnir spargnà dapli. El ha pretendì ch'i vegnia preschentà in preventiv gulivà per la partiziun selvicultura e ch'i vegnia anc spargnà 5% tar la partiziun furmaziun.

Spargnar 5% tar furmaziun è illusoric

Spargnar tar las scolas è grev per ina vischnanca. Ina gronda part dals custs èn numnadamain las pajas da scolastas e scolasts, e quellas vegnan dadas avant dal chantun. Cun quella premissa èsi stà, tenor la presidenta communala Carmelia Maissen, nunpussaivel da spargnar ils 5% pretendids dal parlament. La finala hajan els cuntanschì in respargn da ca. 2,5%.

Reducir las reservas

Dus terz dals ca. 225'000 francs spargnads supplementar en la partiziun furmaziun vegnan realisads entras ina reducziun da reservas. Reservas per cuvrir ils custs supplementars sche ina persuna d'instrucziun ha per exempel in accident e sto vegnir remplazzada durant il temps da sia absenza.

Sin la qualitad da l'instrucziun hajan quellas reservas nagina influenza ed ils davos onns sajan ellas adina stadas quintadas memia autas, uschia che ellas possian vegnir reducidas senza problems, declera Carmelia Maissen.

Legenda: Carmelia Maissen en discussiun cun il president dal parlament Lorenz Alig. RTR, L. Livers

Spargnar dapli tar la furmaziun betg pussibel

Spargnà vegn dentant era per exempel cun stritgar il preventiv per ils coordinaturs locals en las scolas da las fracziuns ni era cun reducir la pussaivladad da sparter classas.

Quellas mesiras hajan tenor la co-presidenta dal cussegl da scola Annalisa Cathomas bain ina influenza sin la qualitad da la scola. Ella possia dentant viver cun quellas midadas. Dapli giaja dentant betg senza sminuir la qualitad da la scola.

