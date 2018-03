21 participantas e participants èn sa scolads en in seminari per daventar ambassadurs da minoritads. La GiuRu è stada l'organisaziun ospitanta per quest seminari da la YEN.

A Trin en la «Casa Mesaglina» ha l'uniun Giuventetgna Rumantscha (GiuRu) ospità las participantas ed ils participants dal seminari da l'organisaziun da giuvens da l'europa (YEN). En il seminari èsi tranter auter ì per emprender, co infurmar u persvader, cura ch'i va per minoritads. Mo igl è era vegnì scolà la metodica, co ins po far lavuratoris cun giuvens e giuvnas.

La GiuRu sezza è cuntenta cun il decurs dal seminari. Sco Maurus Bundi dal comité d'organisaziun di, sajan ils participants stads cuntents cun la purschida. La GiuRu saja sa purschida dad organisar l'inscunter, perquai ch'i saja gia passà quatter onns dapi l'ultima occurrenza da la YEN en la Rumantschia, e per l'autra perquai ch'i pareva ch'i na chattian nagin che vuleva organisar quai.

Legenda: Loretta Wagner (Budapest) da la minoritad tudestga ell'Ungaria. RTR, Gion Hosang

I motivescha da vesair, tge activitads ch'autras minoritads fan, nua che la giuventetgna po sa participar.

Legenda: Valeria Mayer (Wolgograd) da la minoritad tudestga en Russia. RTR, Gion Hosang

Quell'emna è ina buna chaschun da crear novs contacts e s'infurmar davart autras minoritads.

Legenda: Andjelo Pavlovsici (Skopje) da la minoritad dals Vlachs en la Macedonia. RTR, Gion Hosang

Jau hai pudì emprender bler ch'jau poss duvrar sco ambassadur da minoritads.

RR actualitad 08:00