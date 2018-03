Per ils aspectaturs èsi stà grev da far prognosas. Ma in giuven ha manegià ch’el pendess l’iniziant da No Billag vid la furtga. Ed el ha alura era gì raschun cun sia prognosa. Ils derschaders han fatg allusiun al mund da paraulas. Mo l’iniziativa No Billag n'haja tuppamain betg num No Schwettili, uschiglio pudessian ins sperar che nus sa dasdassan da quest nausch siemi. Ma questa iniziativa saja in nausch siemi ord il qual ins na sa dasdia mai pli. E perquai han ils derschaders laschà metter vid la furtga questa iniziativa.

En discussiun per questa onur è dentant er Sedrun Mustér Turissem stà. Ils derschaders han dentant vulì dar anc ina schanza a l’organisaziun. Ins stoppia era far quai da manar la bartga ubain la baracca atras il stemprà.

Sin plaz scola, vid la paraid da la biblioteca, era fermà in placat cun maletgs da nanins, il grond da quels era il president communal da Tujetsch. E quel ha adina puspè commentà quai ch’ils derschaders schevan cun ils pleds: Dia tumma Gartezwerg.

RR actualitad 08:00