En trais han ils responsabels infurmà la populaziun da lur project: Il president communal da Tujetsch Beat Roeschlin e per las Pendicularas da Mustér SA il vicepresident dal cussegl d’administraziun Vincent Augustin ed il directur Rudolf Büchi.

Suenter l’infurmaziun han ils preschents gì la pussaivladad da far dumondas. Mo nagin ha fatg dumondas criticas. In represchentant da la Pro Cungieri ha appellà da dir in gea persvadì al project.

«Uss è il project madir»

Ed era durant l’aperitiv èn quasi tuts stads per quest project. Ina dunna ha ditg ad RTR, ch’i saja uras da sa s’avrir er sch’els na sajan betg adina da la medema opiniun sco ils da Mustér. E sia collega ha manegià, ch'il project saja uss madir, mo a l’entschatta eran blers anc sceptics.

Legenda: Els han infurmà: Rudolf Büchi, Beat Roeschlin e Vincent Augustin (da san.). RTR, Hubert Giger

«Ina buna chaussa»

In um ha ditg ch’el saja stà ditg encunter. Uss dentant, sche las pendicularas da Mustér acceptian las cundiziuns preschentadas, saja quai en urden per el. Er auters han ditg, ch’i saja ina buna chaussa, che las duas vischnancas vegnian ensemen e ch’ins possia er reactivar Cungieri. Ed in ha detg: Questa pendiculara stoppian ins bajegiar, qua na dettia quai absolut nagina discussiun.

Decisiun finala a la radunanza Il facit da l’infurmaziun: La pendiculara collia Sedrun cun dus territoris da skis. La pendiculara è in'ulteriura purschida per ils giasts che promova la regiun. Ils 14 da favrer decida il cussegl da vischnanca da Tujetsch dal project per ina pendiculara da Salins/Sedrun sin il Cuolm da Vi.

Ils 16 da mars sto la radunanza communala prender posiziun.

Sulet in um ha gì resalvas surtut perquai ch’i saja vegnì ditg a l’entschatta ch’i na dettia betg parcadis. El sa dumonda sche la vischnanca da Tujetsch n'haja betg fatg in cler contract cun pretender ch’ella stoppia avair in tschert numer da parcadis e ch'ella na decidia betg avant.

