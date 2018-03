Sonda, ils 10 da mars, ha il president da l’Arena da skis Andermatt – Sedrun Samih Sawiris avert uffizialmain la colliaziun. Plirs giasts, tranter auter Bernhard Russi, Marc Girardelli e la cussegliera guvernativa da l’Uri Heidi Zgraggen, èn stads preschents e vegnids fin a la staziun da muntogna dal Schneehüenerstock. E suenter èn intgins dad els ì cun skis fin al pass da l’Alpsu sin ina pista marcada, dentant betg preparada.

Ins na po betg bajegiar hotels da tsching stailas sch'ins ha ina offerta da skis da pauc valita

Per l’investider egipzian Samih Sawiris èsi impurtant ch’ils dus territoris da skis èn colliads. Ins na possia betg bajegiar hotels da tschintg stailas e grondiusas abitaziuns e chasas sch’ins haja ina offerta da skis da pauca valita. El è era vegnì fin a la staziun da muntogna dal Schneehüenerstock, schegea ch’il docter haja scumandà ad el dad ir cun skis pervia da l’operaziun al meniscus. El giaja dapi 40 onns cun skis; ed el saja vegnì siadora, perquai ch’el haja stuì spetgar 10 ubain 11 onns sin il di dad oz.

Duas culturas èn colliadas

Per Bernhard Russi va in siemi en vigur. Uss haja quest territori da skis ina plivalur, perquai che duas culturas e dus linguatgs sajan colliads, ins haja ina gastronomia fitg differenta e per part hajan ins era autras relaziun da l’aura. Quai possia esser positiv per omaduas regiuns.

Porscher tut als giasts

Il directur da l'Andermatt-Sedrun Sport SA Silvio Schmid di ch’i saja in di spezial per el. Mo i manchia anc la colliaziun definitiva ch’ins possia era vegnir ensi. Cun il territori autalpin sin ina autezza da 2'600 meters possian els porscher tut als giasts en l’Arena da skis Andermatt-Sedrun, saja quai per quels che cumenzan ad ir cun skis sco era per quels che vulan ir fin al Schneehüenerstock ubain sin 3'000 meters sin il Gemsstock.

Tranter ils giasts era l’anteriur skiunz da professiun Marc Girardelli. Sco el ha ditg ad RTR saja el vegnì, perquai ch’el appreziescha Bernhard Russi e perquai ch’i saja in fitg bun territori da skis.

Acceptà fusiun da las pendicularas

A la radunanza generala da la Andermatt-Sedrun Sport SA ASS sonda, ils 10 da mars 2017, han ils acziunaris approvà il contract da fusiun tranter las duas pendicularas. Gia ils 13 da december aveva la ASS suttascrit il contract cun la Andermatt Gotthard Sportbahnen AG e las Sedrun pendicularas SA.

2012 aveva la ASS suttamess ina offerta publica d’acquistar las duas pendicularas. Tenor il contract da fusiun transfereschan quellas tut las activas e passivas cun vigur retroactiva per ils 1 d’october 2017. Ils acziunaris da minoritad da las pendicularas d’Andermatt survegnan per ina aczia 6.30 francs ed ils acziunaris da minoritad da las pendicularas da Sedrun survegnan 180.65 francs. La Andermatt-Sedrun Sport SA desista dad ina indemnisaziun per sias aczias tar las duas pendicularas.

Cun il contract da fusiun e la registraziun en il register da commerzi vegnan las duas pendicularas schliadas e stizzadas en quest register. La Andermatt Swiss Alps SA posseda 73.88% da las vuschs da las aczias da la Andermatt-Sedrun Sport SA.

Sawiris resta president

Ils commembers dal cussegl d’admininstraziun èn vegnids reelegids: Samih Sawiris resta president; ulteriurs commembers ch'èn enavant en uffizi: Yvonne Baumann, Pancrazi Berther, Renato Decurtins, Franz Egle, Bernhard Russi, Matthias Ernst Jäggi, Franz-Xaver Simmen ed Adrian Murer. Nov commember è Marcel Christen.

Plinavant ha la radunanza approvà il rapport annual ed il quint 2016/17. Quel serra cun ina sperdita da 5’007’535 francs.

RR actualitad 07:00