Curt e concis

Ils manaders da la scola da fisioterapia Unipolisi a Mustér han cugliunà ils scolars ed ils docents. Las autoritads ston serrar la scola.

Il pèr talian aveva gia avert in institut da pseudo a Chiasso. Quai avevan ins scuvert il 2016 e l'institut da fisioterapia a Chiasso è gia en la procedura da concurs.

La vischnanca da Mustér na saveva da nagut. Proprietaris e hoteliers portan donns finanzials.

Las autoritads han stuì serrar la scola da fisioterapia Unipolisi a Mustér. In pèr ha incassà autas taxas da studi dals scolars cun l'empermischun d'in titel academic a la fin dal studi. Ils scolars ed ils docents èn dentant vegnids cugliunads. Ni han els survegnì in titel, ni ils docents lur onuraris.

Betg l'emprim cas

Il pèr talian aveva gia avert in institut da pseudo IPUS a Chiasso. Cunzunt scolars talians avevan pajà plirs milli francs cun speranza sin in diplom universitar svizzer. Quai avevan ins scuvert il 2016 e l'institut da fisioterapia a Chiasso è gia en la procedura da concurs.

L’autoritad da persecuziun penala grischuna ha dà vinavant il dossier a la procura publica tessinaisa. Lezza ha avert ina procedura penala pervia d’abus d’uffizi encunter il pèr talian ch'è vegnì arrestà da la procura publica tessinaisa il december.

Vischnanca n'è betg pertutgada

L’atun 2016 saja la vischnanca da Mustér bain vegnida infurmada d’intgins represchentants da la Unipolisi, ch’i hajan prendì a tschains localitads a Mustér per porscher ina scolaziun universitara, declera Francestg Cajacob ch'era lura president communal da Mustér. Quai haja tunà tut bain e damai ch’i n’hajan betg giavischà en ina moda ni l’autra sustegn da la vischnanca hajan ins simplamain prendi per enconuschientscha questa nova purschida.

Era per la suprastanza actuala na saja quai betg stà in tema, declera il president communal Robert Cajacob. La scola avevi nagin connex cun la vischnanca ed i devi n’era betg obligaziuns vicendaivlas ch’avessan pretendì in contact u avessan pretendì da prender sut la marella quella instituziun.

Donns finanzials a Mustér

Cugliunà ha Unipolisi era a Mustér. Uschia n’han ils proprietaris da las localitads mai vis tschains dad Unipolisi. Anzi in dals proprietaris ha ditg ad RTR ch’el haja mess a disposiziun var 250’000 francs per adattar las localitads per pudair duvrar ellas sco locals per far scolaziuns. In local saja vegnì adattà. Tar il segund local saja be vegnì stgarpà ora in pau. Lura saja l’architect engaschà dad Unipolisi svanì ed el n’haja betg pli udì insatge da quel. Era dals raps n’haja el mai vis insatge. Per ils proprietaris èsi grev da pudair tiers insatgi. Er la posta na vegn betg adina prendida encunter. Uschia speran ils proprietaris che la visada dals contracts vegnia prendida encunter. In dals proprietaris quinta d’instradar ina procedura giuridica per vegnir tar ils daners.

I dat dentant era anc hoteliers da Mustér tar ils quals Unipolisi ha quints averts. Sco tar ils proprietaris hai era qua adina puspè gì num ch’ils quints vegnian pajads proximamain.

RR novitads 20:00