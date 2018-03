Sch'i dat betg dapli aua restanta è il Glogn mintgatant be in dutg.

Curt e concis

Maisas radundas accelereschan la schliaziun.

Maisas radundas impedeschan dentant era il process.

Be il Valais cun 262 ovras ha dapli ovras d’aua ch’il Grischun.

L'onn 1992 è la nova lescha da protecziun d'aua vegnida introducida sin palancà naziunal. Quella lescha prevesa che tut las ovras d’aua ston vegnir examinadas da nov e tut tenor ston ellas laschar ir dapli aua restanta en ils flums. 15 onns ha la Confederaziun dà peda als chantuns per far quai. Il 2007 è quai termin vegnì spustà per tschintg onns sin la fin 2012. Be set chantuns han vairamain pudì serrar quai chapitel sin quest termin.

Spetgar sin decisiun da la dretgira

Il termin fixà da la Confederaziun sin la fin 2012 ha il chantun Grischun sapientivamain betg resguardà, perquai ch'il Grischun ha vulì spetgar giu il cas da dretgira da las Ovras idraulicas da Mesauc. Quai cas exemplaric duvrava il chantun per pudair giuditgar, co la lescha da protecziun d'aua vegnia insumma interpretada.

Resumà pon ins dir, che ovras pon vegnir sfurzadas da laschar ir aua restanta era sche la concessiun actuala n'è anc betg scadida. Quella aua restanta dastga dentant betg periclitar l'existenza da l'ovra sco tala.

Legenda: Stan da la sanaziun da tschiffadas d'aua en il Grischun la fin 2016. Grafica RTR

Sco quai ch'il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli di, ha il chantun lavurà stediamain vid las sanaziuns.

64 cas averts èn ina remartgabla part. Mo ins sto vesair che tar las grondas ovras èn las sanaziuns gia fatgas.

Il chantun Grischun ha introducì in sistem da maisas radundas per mintga ovra che sto vegnir sanada. Uschia hajan ins chattà schliaziuns unanimas. Quai saja la finala pli spert che da decider da Cuira anora e suenter avair grondas proceduras, manegia Mario Cavigelli.

En il chantun Grischun datti 224 ovras d'aua. Da quellas èn 218 vegnidas taxadas uschia ch’ellas ston vegnir sanadas. La fin dal 2016 aveva il chantun Grischun anc 64 ovras betg sanadas.

