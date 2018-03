Per celebrar quest eveniment ha la direcziun laschà malegiar il pictur artist indigen Rudolf Mirer in maletg spezial ed edì ina cronica sur da l’istorgia da l’ospital.

Il maletg da Rudolf Mirer è in tripticon, in maletg en trais parts, che sa basa sin il citat da S. Francestg d’Assisi «In radi dal sulegl tanscha per stgatschar bleras sumbrivas». 5 copias fatgas da l'artist sco era 50 serigrafias signadas vegnan vendidas. Il gudogn vegn duvrà, tenor il directur da l'ospital Marcus Caduff, per cuvrir ina part dals custs da las festivitads da total ca. CHF 100'000.-.

Supplementar al maletg è era vegnì realisà ina cronica da l'istorgia da l'ospital ed era plirs eveniments per la populaziun, per partenaris e per collavuraturas e collavuraturs èn planisads. Tranter auter ina saira da gala per ils medis da chasa da la Surselva, in di da las portas avertas per la populaziun ed ina festa da stad per il persunal dal l'ospital cun famiglias.

Las activitads festivas mars - vernissascha dal maletg da Rudolf Mirer e preschentaziun da la cronica "150 onns Spital regiunal Surselva

avrigl - saira da gala per partenaris

matg - di da las portas avertas

stad - festa da stad per emploiads cun famiglias

november - festa da Nadal per emploiads





