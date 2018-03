Cun 31 encunter 13 vuschs ha la PPS decidì la parola per las votaziuns dals 4 da mars 2018. Uschia e vegnì vuschà tar la radunanza da delegads a Schiers. Cun quai èn els l'emprima partida politica en Grischun, chi di gea a No Billag.

Curt è concis

La PPS Grischun di «gea» a l'iniziativa No-Billag.

Els èn l'emprima partida grischuna che di «gea» a l'iniziativa per abolir taxas da radio e televisiun. Be l'uniun d'artisanadi e mastergn di era da «Gea»

La saira ha cumenzà cun dus referats. Il cusseglier naziunal da la PPS Turitg Claudio Zanetti ha tegnì in pled per l'iniziativa No Billag. Suenter ha Stefan Engler, cusseglier dals chantuns da la PCD Grischuna, tegnì in pled cunter l'iniziativa.

Votaziun betg uschè clera

In delegà ha pretendì da laschar la libertad da vuschar. Vul dir, la PPS na sa decidess betg per ina parola. Quella proposta è dentant vegnida refusada. Cun 28 encunter 24 vuschs in resultat fitg stgars.

Gea ni na, quella decisiun era lura pli clera. Bunamain trais quarts han ditg «gea» a l'iniziativa per abolir taxas da radio e televisiun. Quella decisiun n'è dentant betg uschè clera sco tar la PPS Svizra. Tar els han bunamain tuts acceptà l'iniziativa. «En Grischun vegn tut dapli resguard per exempel sin las minoritads linguisticas. Perquai era la decisiun pli pauc clera», uschia il president da la PPS grischuna Heinz Brand.

Aderents domineschan la discussiun

Bunamain 30 minutas ha durà la discussiun. 8 delegads èn s'annunziads per dir lur avis. La gronda part dad els èn per l'iniziativa. Schurnalists memia sanesters, ina SSR memia gronda ni in pretsch memia aut, uschia lur arguments. In delegà encunter l'iniziativa ha dentant fatg attent sin la musica che profitia da las taxas, ni sin ils auters arguments dals adversaris.

