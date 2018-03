L’onn da scola 2018/2019 vegn ad esser l'ultim che Beiva ha anc ina scola. Quatter scolaras e scolars da la sisavla classa vegnan a visitar sco ultims la scola da Beiva. Ils uffants pli pitschens da Beiva van gia ussa a Savognin a scolina ed a scola.

Il proxim onn da scola van trais uffants da Beiva en la segunda classa primara da Savognin ed in uffant da Beiva cumenza l’emprima classa primara. Sco quai che Giancarlo Torriani, suprastant da la vischnanca Surses e president dal cussegl da scola ha ditg, saja quai la meglra soluziun. Era ils geniturs hajan chapientscha per la decisiun da serrar la scola a Beiva.

Chantun pretenda minimum da 5 scolars

Las reglas dal chantun Grischun pretendan in minimum da tschintg scolars, ch’ina scola ha sia giustificaziun. Per che la scola da Beiva po manar l’auter onn ina classa cun mo quatter scolaras e scolars, dovra quai anc ina lubientscha dal chantun. Consequenzas per la lingua na datti naginas. Era en l’avegnir datti lecziuns da talian per ils scolars da Beiva.

