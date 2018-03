Il punct culminant da la saira da tschaiver a Salouf è mintgamai in toc da teater. «La clica dalla detta lunga» è in toc en dus acts da l’autur Josef Brun. Adattà il text en surmiran ha Anita Netzer. L’istorgia raquinta dad in pur da muntogna che va cun sia dunna a Cuira per far vacanzas en la citad. Là fruntan els sin ina ustaria bandunada, che survegn visita d’in schaic accumpagnà da laders che vegnan tschertgads da la polizia. Reschia dal toc da teater ha gì Flavia Demarmels.

Demascraziun suenter mesanotg

A las biodas èn sa participadas quatter persunas en duas gruppas. Uschia è stà tema la visita da Donald Trump a Tavau, e las Ovras electricas da Turitg ch’han gì in'interrupziun da la forza electrica perquai ch’ina firma indigena ha terrà plantas.

RR actualitad 08:00