Premi per la Uffer SA da Savognin

Il premi dal «Swiss Venture Club» - ch'è vegnì surdà per l'otgavla giada - undrescha mintgamai firmas pitschnas e mesaunas da la regiun, ch’han persvadì entras lur products ed innovaziuns. La Uffer SA da Savognin ch’è sa spezialisada sin la construcziun da moduls cun laina, la construcziun auta e bassa sco er l’electromobilitad, è stada ina da sis firmas nominadas.

Premi principal va en la Turgovia

Sin in dals emprims trais plaz n’hai betg tanschì a la Uffer SA. Il victur da l’occurrenza è la Corvaglia Holding SA dad Eschlikon. La firma che producescha viertgels per buttiglias da PET ha persvadì la giuria perquai ch’i saja gartegià or dal nagut, d’avrir ina firma che producescha en Svizra, en ils Stadis Unids ed en il Mexico.

Legenda: Il victur deriva da la Turgovia, qua da vesair il mainafatschenta Romeo Corvaglia da la Corvaglia gruppa. mad

