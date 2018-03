Grischun Central - Pausadi al San Bernardino resta be in siemi

In pausadi, in tancadi ed in motel, eran planisads a Valragn. I para ch'i restia mo tar ils plans. Ils iniziants, la firma M&G Contract SA da Mendrisio, n'èn en mintga cas betg s'annunziads pli tar la vischnanca. Il dretg da construcziun è scadì il november passà.