Pervi da la pauca plievgia guardan las Ovras electricas dal Rain Posteriur enavos sin in onn da gestiun modest. Cun in program da spargn vul la KHR reducir ils custs en l’avegnir.

A la 61avla radunanza generala ha la KHR preschentà ses resultat da fatschenta 2016/17. Pervi da la plievgia sutproporziunala han las ovras electricas producì 1’121 uras gigawatt en l’ovra principala. L’onn da fatschenta avant eran quai anc 1’337 uras gigawatt. Questas cifras èn 83% sut la media da plirs onns da 1’402 uras gigawatt. En las ovras idraulicas pitschnas da Tusaun ha la KHR producì 16 uras gigawatt e 35 uras gigawatt èn vegnidas producidas a Seglias per la Viafier retica.

Dividenda malgrà onn difficil

La svieuta dal davos onn da fatschenta munta a 64.72 milliuns francs ed il gudogn net ad 1,5 milliuns francs. Per ils acziunaris è vegnì decidì da pajar la dividenda obligatorica da 1.5 milliuns francs, quai che correspunda ad 1.5% dal chapital d’aczias da 100 milliuns francs. En il davos onn da fatschenta è tranter auter era vegnì approvà il quint final da dapli che 300 milliuns francs, ch’è vegnì investì en la pli gronda renovaziun en l’istorgia da la KHR.

Mesiras da spargn

Sco quai che la KHR scriva en ina communicaziun a las medias, saja ella sfurzada da prender mesiras per sbassar ils custs en l’avegnir, perquai che la branscha da l’aua svizra saja vinavant sut in grond squitsch finanzial. Sco quai ch'il directur Guido Conrad ha ditg envers RTR, hajan ins decidì in program da spargn. Enfin la fin dal 2019 veglian ins reducir il persunal sur la fluctuaziun normala sin 73 plazzas. L’onn da fatschenta 2016/17 ha la KHR gì 77 emploiads, e l’onn avant eran quai 82. Plinavant veglian ins optimar differents process da lavur, e reducir las expensas da manaschi.

