A Donat en Val Schons hai dà ina surpraisa tar la votaziun No Billag: mo ina persuna ha ditg Gea a l’iniziativa, dentant che 102 persunas han refusà l’iniziativa.

Donat: Mo ina persuna di Gea a No Billag

Per ils abitants da Donat èsi ina surpraisa, che mo ina persuna ha ditg Gea tar la votaziun No Billag che vuleva abolir las taxas per radio e televisiun. Uschia èn tut las persunas che RTR ha dumandà stadas surstadas davart il resultat fitg cler da Donat.

L'interprendider ch’ha vuschà Gea a l’iniziativa, ha ditg ad RTR ch’el apprezià en general la purschida da las medias rumantschas, el na giaja dentant betg d’accord ch’el stoppia cun sias trais fatschentas pajar dapli che 2'000 francs per retschaiver radio e televisiun.

