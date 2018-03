Grischun Central - Dietsch: «En media in lieu da delict al mais da schubregiar»

Dapi bun in onn e mez ha Corina Dietsch da Casti in affar che schubregia lieus da delict. Ella vegn clamada là, nua che persunas èn mortas, per schubregiar. En media ha ella ina incarica al mais. Viver na sa ella betg da questa lavur, perquai lavura ella anc sco pedella.