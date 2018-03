Iniziativa ancunter la decisiun dalla radunanza communala digls 28 da november 2016 per en credit d’investiziun cumplessiv da 1’270’000 francs per en center da cursa lunga a Rona (realisaziun an 3 etappas da 2017-2019): Igls sotsignias pretendan per dalunga en stop da tottas investiziuns an connex cun igl center da cursa lunga a Rona. Perancunter proponan els da far las investiziuns per en center da cursa lunga e oter ple (per exaimpel sglatsch) agl territori da La Nars a Savognin e cotras nizzigier las infrastructuras gio existentas e ranfurzar igl centrum per sports d’anviern mademamaintg gio existent.