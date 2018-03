Il cussegl communal da Vaz ha decidì, ch’il center da sport cun bogn cuvert e halla da glatsch, survegn in implant fotovoltaic sin il tetg. Mardi saira ha il cussegl approvà in credit da 680’000 francs.

Sco proxim sto vegnir approvada la lubientscha da bajegiar. Il mars duain las lavurs vegnir surdadas, e l’avrigl pudessan las lavurs da montascha cumenzar. Gia il fanadur da quest onn avess l’implant solar da vegnir mess en funcziun. Mintg’onn duai l’implant solar producir radund 180’000 uras kilowatt, tge che correspunda al diever annual da radund 20 chasas d’ina famiglia. La vischnanca da Vaz sa participescha dapi il 2003 al label Citad d’energia.

L’implant solar è in da divers projects da la vischnanca, per dar dapli paisa al label. Tranter auter ha Vaz gia introducì glischs da LED en vischnanca, e bajegià la nova chasa communala tenor il standard Minergia P, il pli aut standard pussaivel per bajetgs schubers.

Era la strategia d'energia 2050 ch'è vegnida approvada dal suveran Svizzer, ha intimà la vischnanca da Vaz d'investir en energia dal sulegl. Ins veglia ir cun il bun exempel ordavant, argumentescha la vischnanca.

Nov trottuar e nova fermada da bus a Lain

Plinavant ha il cussegl communal da Vaz decidì, da bajegiar in nov trottuar a la Voa Nova ed ina nova fermada da bus a Lain. Il project è gia da ditg stà in tema, ma ussa vegn il project realisà cun quai ch’il chantun vul era renovar il catram da la Voa Nova. Uschia pon il project dal chantun ed il project da la vischnanca vegnir realisads il medem temp. Sche tut las lubientschas èn avant maun duain ils dus projects vegnir realisads questa stad. Ils custs per la vischnanca da Vaz muntan a radund 650’000 francs.

Legenda: Questa via a Lain duai survegnir in trottuar. mad

