Las localitads actualas per l'administraziun communala sajan mo per part adattadas. I manchia per exempel in salv per sedutas surregiunalas e la chanzlia communala saja da cuntanscher sur ina via taissa. Quai saja mo adattà per persunas fittas, punctuescha il president Daniel Albertin.

Legenda: Daniel Albertin spera da retrair uschia svelt sco pussibel in nov center d'administraziun communal. RTR, Tona Poltera

Perquai vul ins uss remplazzar il bajetg actual da La Posta cun in center d'administraziun. Cunquai che autos da posta charreschan sin la parcella, han ins discurrì cun il chantun davart pussaivladads d'access per ils autos da posta. Ussa duai la Viafier retica sco possessura da la parcella exprimer ses giavischs. Ed er La Posta, sco possessura dal bajetg existent, e la vischnanca duain vegnir a pled. Sche tut va tenor plan pudess la fin 2018, entschatta 2019 vegnir lantschada la fasa d'architectura.

RR novitads 11:00