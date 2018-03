Engiadina - Zuoz – Andrea Gilli nov president communal

Il sviluppader regiunal en Engiadina Bassa era ì sulet en cursa per la successiun da Flurin Wieser ed ha obtegnì 224 vuschs. Wieser chala suenter 9 onns causa limitaziun dal temp d’uffizi. Il cumbat electoral per ils dus sezs en il cussegl communal ha custi ad in cusseglier la plazza.