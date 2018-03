Il skikjöring è ina disciplina da cursa da chavals che vegn exercitada gia varga 100 onns en l'Engiadina. Tar il sport sa lascha in skiunz trair dad in chaval cun agid dad ina taila. Il White Turf a San Murezzan è ina occurenza fitg enconuschenta per il sport da skikjöring.