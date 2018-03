In grev enviern, latiers fradaglias – la selvaschina sto parter en bain lur energia per surviver.

In tschierv observà tranter Scuol e Ramosch

In enviern cun blera naiv e latiers fradaglias sco quest’onn maina tut ils animals al cunfin, lur energias èn quasi consumadas. Oravant tut ils chavriels èn periclitads da survegnir la puntga, er numnà il malcostas.

La suletta strategia per surviver l'enviern è da reducir l’activitad. La selvaschina vegn da star plirs dis senza far gronds sforzs per tschertgar nutriment. Il cor vegn pli plaun, las extremitads sco las chommas s’adatteschan a la temperatura.

La selvaschina ha vivì blers onns senza l’agid da l’uman ed è s'adattada a la situaziun dal clima.

Perquai èsi per il manader dals guardiaselvaschinas Curdin Florineth uss enorm impurtant che las selvaschina haja il paus basegnaivel e possia effectiv spargnar energia.

