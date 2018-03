A sia segunda sesida dal 2018 ha il cussegl communal da San Murezzan concedì dus credits per l'Olympia Bob Run a Celerina. D'ina vart 149'500 francs per la cumpart da San Murezzan per il surpassament dals custs dal project da structura NASAK e da l'autra vart 224'900 francs per investiziuns. En lezzas vai tranter auter per schlargiar la nova mesiraziun dal temp sco era da cumprar novs bobs per scolas e viadis da bob per giasts.

