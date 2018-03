Adina cura ch'i va per events gronds vegn la dumonda da la persistenza. Er tar il campiunadi mundial da skis a San Murezzan. Uss in onn suenter, è vegnì tratg bilantscha ad ina discussiun al podium. Il facit è stà cler, ils campiunadis èn stads persistents. Per exempel datti uss ina schliaziun per magasinar material sco raits da segirtad u sumegliant. Quai che vegn duvrà a San Murezzan u a Lai vegn uss er magasinà en la regiun e na betg sco fin uss tranter auter a Bienna. Sper quai è per exempel er ina palì vegnida renatiralisada.

Laud da la protecziun e tgira da la cuntrada

Fatg surstar ha cunzunt ch'er las organisaziuns d'ambient han ludà ils organisaturs. Quellas organisaziuns ch'èn uschiglio fitg criticas vers events gronds. Il mainagestiun da la fundaziun Svizra per la protecziun e tgira da la cuntrada Raimund Rodewald ha punctuà ch'ins haja betg mo construì bajetgs provisorics, mabain ch'ins haja er propi savì realisar chaussas che restan. Quai haja impressiunà fitg el. Envers las organisaziuns d'ambient è el dentant stà critic ed ha manegià ch'igl fiss stà pussaivel da contribuir dapli da lur vart. El vegnia tar il proxim event grond segiramain a patratgar in zic auter.

