Per l’emissiun «SRF bi de Lüt – Winterfest» dals 17 da favrer a Puntraschigna, ha la vischnanca elavurà in entir concept che regla la circulaziun dals autos durant tut l’emna avant la gronda show.

Durant 6 dis valan autras reglas e tablas da traffic a Puntraschigna. Cun quai ch’il lieu da l’emissiun è davant il center da congress Rondo, èn era las trais vias d’access en vischnanca serradas, sviadas u pli difficilas per passar.

Tut sto esser examinà

Tenor Horst Giger, responsabel per traffic e segirtad a Puntraschigna, han ins gia cumenzà l’atun passà cun elavurar il concept da traffic. Las pretaisas saja gist ussa durant la stagiun auta fitg autas – da respectar tut ils giavischs e basegns dad indigens e giasts.

Stritgà regla da via unica

Cun quai ch’il punct neuralgic da Puntraschigna è serrà quest’emna per il traffic, han ins stgassà il scumond da passar la via d’entrada da Puntraschigna be en ina direcziun. Era ils uraris dal bus per il traffic public hajan ins adattà e per part er spustà, ha agiunt Giger. L’encletga dals giasts ed indigens saja fitg gronda per tut il travasch enturn la gronda show da la Televisiun Svizra la sonda saira. E la dumengia saira (23:00) èn las vias a Puntraschigna puspè libras ed ils camiuns svanids.

RR actualitad 06:00