Not Vital dastga exponer enturn il chastè

Il chastè da Tarasp duai vegnir duvrà en il futur sco center cultural da scuntradas e d’exposiziuns per art figurativ e musica. Plinavant duess il chastè restar accessibel per il public, la vischnanca da Scuol ensemen cun il proprietari han fatg ina cunvegna per quest intent.

Cunvegna enfin l’onn 2030

Tranter la vischnanca da Scuol e la fundaziun Chastè da Tarasp e vegnì suttascrit ina cunvegna, quella prevesa che la vischnanca sustegna mintg’onn cun ina contribuziun annuala, sco cunter affar sto il chastè restar accessibel per il public interessà.

Chantun ha approvà la revisiun parziala

Cun il consentiment da la revisiun parziala da la planisaziun locala è pia permess da plazzar singulas installaziuns d’art e sculpturas sco er da construir ils edifizis e stabiliments necessaris entaifer la zona periferica dal chastè.

