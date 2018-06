En l'Engiadina vegn stgatschà l'enviern cun colurs giaschlas e cun stgellas e canera. Meteorologicamain cumenza numnadamain oz la primavaira. Il Radio Rumantsch ha accumpagnà las festas da La Punt, Ramosch e Sent.

Maletg 1 / 36 Legenda: Il tratg tipic da Chalandamarz. RTR, Anna Caprez Maletg 2 / 36 Legenda: Puntraschigna RTR, Ulrica Morell Maletg 3 / 36 Legenda: Puntraschigna RTR, Ulrica Morell Maletg 4 / 36 Legenda: Valchava RTR, David Spinnler Maletg 5 / 36 Legenda: S-chanf MAD, Rita Melcher Maletg 6 / 36 Legenda: S-chanf Ils uffants sa preparan. MAD, Rita Melcher Maletg 7 / 36 Legenda: S-chanf Er ils pli pitschens chantan gia las chanzuns, e quai da tutt'aura. MAD, Rita Melcher Maletg 8 / 36 Legenda: S-chanf Ils uffants vid chantar. MAD, Rita Melcher Maletg 9 / 36 Legenda: Lavin Da questas fradaglias ston ins star in zic pli da strusch. MAD, Hermann Thom Maletg 10 / 36 Legenda: Lavin Ed er ils pli pitschens tegnan la dira en las navadas dad oz. MAD, Hermann Thom Maletg 11 / 36 Legenda: Lavin Ils scolars fan canera quai ch'i pon. MAD, Hermann Thom Maletg 12 / 36 Legenda: Lavin Er ils pitschens dattan tut da far canera tut quai che va. MAD, Hermann Thom Maletg 13 / 36 Legenda: Lavin Ils uffants da viadi tras il vitg. MAD, Hermann Thom Maletg 14 / 36 Legenda: Lavin Ils uffants da Zernez che van a spass tras il vitg. MAD, Hermann Thom Maletg 15 / 36 Legenda: Zernez Ils uffants durant il til. MAD, Hermann Thom Maletg 16 / 36 Legenda: Zernez Ils uffants durant il til a Zernez. MAD, Hermann Thom Maletg 17 / 36 Legenda: Susch Ils uffants chantan a Susch MAD, Hermann Thom Maletg 18 / 36 Legenda: Samedan Ils uffants arrivan sin la plazza a Samedan. MAD, Ladina Tarnuzzer Maletg 19 / 36 Legenda: Samedan Ils giuvens sa preparan per pudair batter las giaschlas. MAD, Ladina Tarnuzzer Maletg 20 / 36 Legenda: Samedan Ils dus giuvens battan cun las giaschlas. MAD, Ladina Tarnuzzer Maletg 21 / 36 Legenda: Sta. Maria – Val Müstair. Ils uffants chaminan tras il vitg da Sta. Maria. RTR, David Spinnler Maletg 22 / 36 Legenda: Sta. Maria – Val Müstair Chalandamarz en Val Müstair, pli precis a Sta. Maria. RTR, David Spinnler Maletg 23 / 36 Legenda: Sta. Maria – Val Müstair Ils uffants chantan chanzuns en il vitg. RTR, David Spinnler Maletg 24 / 36 Legenda: Sta. Maria – Val Müstair Ils pli pitschens èn sa mess si per chantar la chanzun da Chalandamarz. RTR, David Spinnler Maletg 25 / 36 Legenda: Sta. Maria In'entira rotschada d'uffants chantan a Sta. Maria. RTR, David Spinnler Maletg 26 / 36 Legenda: Sta. Maria – Val Müstair Uffants en Val Müstair. RTR, David Spinnler Maletg 27 / 36 Legenda: Zuoz Il til da Chalandamarz a Zuoz, enturn l'onn 1963. MAD Maletg 28 / 36 Legenda: Zuoz A Zuoz naiva quai e las mattas sa protegian cun mantès da plievgia. RTR, Anna Caprez Maletg 29 / 36 Legenda: Zuoz Ils uffants da Zuoz passan tras il vitg. RTR, Anna Caprez Maletg 30 / 36 Legenda: Zuoz In dals giuvens cun la plumpa gronda a Zuoz. RTR, Anna Caprez Maletg 31 / 36 Legenda: Puntraschigna Ils uffants vid chantar. RTR, Ulrica Morell Maletg 32 / 36 Legenda: Puntraschigna Er a Puntraschigna naivi quai ch'i po. RTR, Ulrica Morell Maletg 33 / 36 Legenda: Puntraschigna Ils giuvens in zic pli vegls portan chamischa blaua a Puntraschigna. RTR, Ulrica Morell Maletg 34 / 36 Legenda: Puntraschigna Il char cun en ina plumpa a Puntraschigna. RTR, Ulrica Morell Maletg 35 / 36 Legenda: Puntraschigna Davant in dals hotels vegn chantà intginas chanzuns. RTR, Ulrica Morell Maletg 36 / 36 Legenda: Puntraschigna A Puntraschigna portan ils uffants chamischas cotschnas empè da blauas. RTR, Ulrica Morell

Sent

A Sent èsi tradiziun ch'il pli vegl mat e la pli veglia matta pon diriger il chant dals uffants. Per las mattas fa quai uest onn Claudia Franziscus che dirigia las chanzuns che vegnan chantadas en trais vuschs.

Maletg 1 / 3 Legenda: Sent Claudia Franziscus dirigia la cumpagnia da Chalandamarz. RTR, Georg Luzzi Maletg 2 / 3 Legenda: Er ils nanins gidan a stgatschar l'enviern. RTR, Georg Luzzi Maletg 3 / 3 Legenda: Impressiun da Chalandamarz a Sent. RTR, Georg Luzzi

Ils uffants da Sent han cumenzà a chantar en divers lieus a Sur En ed èn silsuenter arrivads cun l'auto da posta a Sent ed han cuntinuà là sin las plazzas dal vitg. Spezial a Sent è ch'ils pli pitschens uffants èn vestgids da nanins.

Ramosch

Chalandamarz a Ramosch Maletg 1 / 3 Legenda: Ramosch Ils uffants van tras il vitg. Auter che a La Punt portan els chapellas nairas empè da cotschnas. RTR, Georg Luzzi Maletg 2 / 3 Legenda: Ramosch Ils uffants chantan chanzuns da Chalandamarz. RTR, Georg Luzzi Maletg 3 / 3 Legenda: Ramosch Ils uffants chantan chanzuns da Chalandamarz. RTR, Georg Luzzi

Ils uffants a Ramosch sa rimnan sin plazza da scola. Là arrivani in suenter l'auter suenter al char. La plumpa la pli gronda sco emprim ed ils auter suondan. Sin la plazza vegn lura dà cun las giaschla e fatg canera en urden.

In dals uffants, il pli vegl mat da la scola, è mintgamai il reverenda. Quel ha dad ir da chasa tar chasa e rimnar ils daners e guardar ch'ils uffants stattan bain en colonna. Cun ils daners vegn lura fatg viadi da scola.

Suenter il sa radunar sin plazza da scola van ils scolars lura enavant tras il vitg. Il fimar è enfin ussa stà tradiziun tar il Chalandamarz. Ils uffants pudevan pli baud mintgamai fimar durant quest di. Quest onn è quai dentant scumandà.

La Punt

Chalandamarz a La Punt Maletg 1 / 8 Legenda: La Punt Ils uffants da La Punt sesan sin il char. RTR, Anna Caprez Maletg 2 / 8 Legenda: La Punt Ils uffants vid sa preparar per Chalandamarz, cun las flurs da saida sin las chapitschas cotschnas. RTR, Anna Caprez Maletg 3 / 8 Legenda: La Punt Da Chalandamarz stgatschan ils uffants l'enviern cun vestgadira giaglia e stgellas. RTR, Anna Caprez Maletg 4 / 8 Legenda: La Punt Las grondas gidan las pitschnas. RTR, Anna Caprez Maletg 5 / 8 Legenda: La Punt Ils uffants da La Punt èn vid montar las stgellas. RTR, Anna Caprez Maletg 6 / 8 Legenda: La Punt Ina da las brunsinas è rutta pervi da las temperaturas fraidas. RTR, Anna Caprez Maletg 7 / 8 Legenda: La Punt Ils scolarets sa preparan per pudair chantar las chanzuns da Chalandamarz. RTR, Anna Caprez Maletg 8 / 8 Legenda: La Punt Ils uffants sin viadi cun las plumpas, brunsinas e stgellas. RTR, Anna Caprez

A La Punt hai naivì a bun'ura cura ch'ils uffants èn sa fatgs pront per il til. In brunsin ha stuì patir in zic fitg dal fraid ed è rut tar quests -14°C. Cun ils brunsins èsi pia da far bufatg. Cun las plumpas pon ils uffants dentant dar tut. Ils uffants van da La Punt vers Chamuestg. Là hai dà cacau per ils uffants, quai che fa er basegn en questa fradaglia.

A La Punt pon las mattas er ir a Chalandamarz. Quai plitost per il motiv ch'i ha uschè paucs uffants. Pli baud hani be pudì chantar cun, oz poni er far part. Ils giuvens van davant or, las mattas suondan.

La chanzun da Chalandamarz

Betg be en Engiadina vegn festivà Chalandamarz

A Zuoz na vegn betg be festivà Chalandamarz mabain era elegì il nov president communal.

E gea, schizunt en la Surselva vegn festivà Chalandamarz, u «Calondamars» co el sa numna là.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Surselva Er a Schlans vegn festivà Chalandamarz

RR actualitad 07:00