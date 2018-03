In tschierv da 14 ha chaschunà euforia a Zernez. Durant pliras uras è quel chaminà en crusch ed a travers tras il vitg. A la fin ha il guardiaselvaschina sajettà quel.

In tschierv en crusch ed a travers tras Zernez

Il tschierv sin la via principala.

I capita adina puspè che tschiervs s’avischinan durant grevs envierns als vitgs. Ma ch'in tschierv passa propi da bel cler di e senza retegnientscha da la posta enfin tar il Coop e lura davant il restaurant vi e puspè enavos – quai è insolit.

Bleras persunas ch'eran en viadi a la lavur han observà l'animal e plirs d'els èn s'approximads fin sin paucs meters. Natiralmain è quai stà in spectacul, ma tuttina ina situaziun che dat da studegiar. Impressiunant, singular per ils ins ma era cumpassiun e respect per quest tschierv ch'era cleramain a la tschertga da nutriment.

In tschierv malsaun

Sco quai che l’uffizi da chatscha e pestga ha infurmà era quest tschierv malsaun. El aveva la puntga, in egl tschorv ed era fitg ferm indeblì. Quest tschierv n’avess betg survivì ils proxims dis. Il guardiaselvaschina ha la finala deliberà il tschierv da ses stress e sia desperaziun.

