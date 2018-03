Sco quai che las pendicularas Corvatsch han communitgà, duai vegnir realisà in nov hotel tar la staziun da val da la pendiculara Furtschellas. Quest’idea n’è dentant betg nova. Gia dapi onns emprovan ins invan da realisar in project per in hotel sin quest areal.

In hotel innovativ cun radund 230 letgs, nua ch’il giavisch individual da mintga giast duai star en il center. Cun quest’idea vul la possessura da Furtschellas, las pendicularas Corvatsch, prender danovamain schlantsch per realisar in project per in hotel tar lur staziun da val. Ensemen cun l’interpresa «Gastgeber3.0» che duai elavurar in concept e pli tard surpigliar la gestiun da l'hotel, èn ins uss vidlonder da concretisar il project.

Perquai prevesan ins da lantschar l'avrigl da quest onn ina concurrenza d’architectura. La finamira saja d’integrar il nov hotel uschè bain sco pussaivel en la cuntrada sensibla tranter ils lais da Segl e da Silvaplauna. Ord quest motiv fan part era represchentants da las organisaziuns da la protecziun d’ambient a la giuria. Quest pass duai garantir l’acceptanza da quels partenaris che han fin uss adina puspè gì resalvas envers in project sin quest areal.

