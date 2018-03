Blera naiv, grond interess per ils trenaments dad ir cun l'auto sin la naiv a Zernez. L’organisaziun «Winterfahrtraining» organisescha sur tut enviern plirs curs per privats e firmas.

Quant spert vegn'ins da franar sin naiv? Co reagir sin il glatsch? E co guntgir in crap amez via? Questas e bleras autras respostas datti cun absolver in curs dad ir cun l'auto sin la naiv a Zernez.

L’interess è grond davart da persunas privatas ma era da firmas che tramettan lur collavuraturs al curs. Ma guardà sin tut la Svizra sa participeschan sulettamain 2% ad in sumegliant curs. Causa la blera naiv sin via è creschì l’interess marcantamain ils ultims dis. Tenor l’instructur e maina gestiun da «DrivingGraubünden», Joe Manni, sa participeschan oravant tut persunas da la Bassa. En il Grischun èn ins plitost disà cun vias da naiv e glatsch u els crain dad esser disads.

Dapi 12 onns a Zernez

Ensemen cun il pur da Zernez, Filipp Grass, che ha mess a disposiziun la parcella e che prepara las pistas da naiv, organisescha la cuminanza d’interess «Winterfahrtraining» mintg’onn radund 15 enfin 20 curs. Latiers piglia era il Touring Club Svizra (TCS) a fit la pista da trenament per radund 30 dis durant l’enviern.

RR actualitad 12:00