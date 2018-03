La regenza ha approvà il project da sanaziun per renovar e per sanar il plaunterren ed il plaun sutterran da la chasa d'emprendistas e d'emprendists da l'Engiadin'Ota a Samedan. A l'Associaziun per la chasa d'emprendists vegn garantida ina contribuziun da construcziun da maximalmain 276'000 francs.

La chasa a Samedan porscha a las emprendistas ed als emprendists ina purschida d'abitar assistida cun alimentaziun. Ella ha 32 chombras singulas e 16 chombras dublas sco er locals per passentar il temp liber. Ultra da quai stattan a disposiziun in studio per ina collavuratura u in collavuratur, sco er in'abitaziun da servetsch per la direcziun da la chasa.

Mantegnair la substanza da la chasa

Las sanaziuns planisadas cumpiglian primarmain il plaunterren e parts dal plaun sutterran. La gronda part da las differentas mesiras architectonicas èn lavurs da renovaziun e da mantegniment. Suenter la sanaziun duai l'edifizi avair in'apparientscha pli moderna che correspunda meglier als basegns.