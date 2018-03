Precis avant in mez onn è vegnida la bova giu dal Piz Cengalo fin a Bondo. Otg morts e gronda devastaziun.

Avant in mez onn è vegnida la muntogna

Pliras chasas ston probablamain vegnir sbuvadas a Bondo, Spino e Sottoponte. I sa tracta da set fin otg chasas en la zona da privel ch'èn vegnidas donnegiadas da las bovas. Betg tut ils abitants han pudì turnar en lur dachasas. Las plajas èn anc dapertut visiblas. Las autoritads prevesan ulteriuras bovas.

Situaziun è sa calmada

Malgrà tut è turnada era la normalitad en vischnanca. La gronda part dals abitants è turnada en las fracziuns. Las mesiraziuns da radar demussan che radund 1,5 milliuns meters cubic èn anc adina en moviment, però fitg plan.

Situaziun intscherta

Tenor Martin Kaiser da l’uffizi da privel da la natira na san ins betg far prognosas, cura che nov material savess puspè vegnir vers il vitg. Las mesiras da segirezza duessan però esser suffizientas. Il batschigl da retegniment è vegni engrondì per in terz da la grondezza oriunda sin radund 300’000 meters cubics. En pli fa Thomas Kaiser attent che la muntogna saja la muntogna pli bain survegliada en tut la Svizra e munida cun sistems d’alarm. Segund ils responsabels saja la glieud segira e vegniss alarmada a temps en cas da privel.

Chronologia:

Mesemna, ils 23 avust a las 9:30 sa distatgan radund 3 milliuns meters cubic dal Piz Cengalo. Material vegn fin en la fracziun da Bondo.

a las 9:30 sa distatgan radund 3 milliuns meters cubic dal Piz Cengalo. Material vegn fin en la fracziun da Bondo. Helicopters evacueschan 32 persunas or da la Val Bondasca.

Otg persunas che sa chattavan en la Val Bondasca èn sparidas.

Radund 100 persunas da Bondo vegnan evacuadas.

Venderdi, ils 25 d'avust po la populaziun turnar per in temp limità en las chasas ch'èn en las zonas da privel.

po la populaziun turnar per in temp limità en las chasas ch'èn en las zonas da privel. A las 16:27 vegn ina segunda bova en il vitg e fa gronds donns. Persunas na vegnan feridas naginas.

Quatter chasas a Bondo vegnan destruidas da la bova. En la Val Bondasca tschiffa la bova 12 aclas e stallas.

La tschertga da las 8 persunas sparidas en la Val Bondasca vegn terminada senza success.

Venderdi, il prim da settember vegn la terza bova che chaschuna donns era a Promontogno, Spino e Sottoponte.

vegn la terza bova che chaschuna donns era a Promontogno, Spino e Sottoponte. Sonda, ils 14 d'october po returnar la populaziun en la zona verda.

po returnar la populaziun en la zona verda. Sonda, ils 21 d'october turnan 25 abitants da Spino e da Sottoponte en lur chasas.

turnan 25 abitants da Spino e da Sottoponte en lur chasas. Sonda, ils 4 da november pon ulteriurs 46 abitants returnar en lur chasas. 142 da 147 evacuads èn puspè a chasa.

