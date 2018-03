Il sviluppader regiunal en Engiadina Bassa/Val Müstair ha inoltrà sia candidatura per il presidi da la vischnanca a partir da l’emprim da fanadur 2018. Per entant è l’um da 62 onns l’unic che va en cursa per il sez. Per ils dus sezs en il cussegl communal vegni a dar in cumbat electoral.

Las tschernas e reelecziuns per tut ils uffizis communals vacants han lieu a Zuoz tradiziunalmain da Chalandamarz, l’emprim da mars. Quest onn èn ultra l’elecziun d’in nov president er da confermar dus sezs en il cussegl communal: Lucian Schucan e Peider Andri Vital. Per in da quels dus sezs va er Thomas Pinchera en cursa.

Nominaziuns dad ulteriurs candidats per uffizis communals, pon anc vegnir inoltradas fin venderdi, 16 da favrer a las 16:00.

Dapli paja per president

Il successur da Flurin Wieser vegn ad avair in salari sco president communal da nov 80'000 francs per in pensum da 50%. La raschun per in augment da 10'000 francs è tenor missiva il fatg, ch'il pensum dal president ha da vegnir accumplì en moda fitg flexibla. La surdada dals uffizis è l'emprim da fanadur 2018.

Sviament Pro Sur giud maisa

Sper la nominaziun per las tschernas da Chalandamarz, ha la radunanza communala dals 14 da favrer er gì da deliberar ina dumonda da credit da 1,95 milliuns francs per il project dal sviament Pro Sur. Suenter ina discussiun animada ha la radunanza communala refusà il credit e cun quai tut il project ch'ins aveva lantschà avant tschintg onns. 52 votants han ditg gea, 82 na. Tenor il president communal, Flurin Wieser è cun questa decisiun clera il tema d'in sviament mort.

Legenda: Flurin Wieser ha da smetter sco president communal suenter 3 triennis. RTR

Il sviament vess gì da sviar il traffic per l'access da la part sura da la vischnanca da Zuoz. En in proxim pass fiss la realisaziun d'in hotel da famiglia sin l'areal Purtum vegnida actuala. Quella vess tras ils sviament er gì in access garantì. Cun la decisiun da la radunanza communala n'è era quel project betg pli ina finamira per ils proxims onns, ha deplorà Wieser.

RR novitads 06:00