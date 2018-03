L’idea da fundar in chor regiunal han gì tranter auter Jachen Janett cun sia cusrina Gianna Janett, ussa Vital-Janett. L’idea e stada da fundar in cor per chanzuns pli pretensiusas e che ha en il center era la furmaziun da vusch.

Jachen Janett e stà il prim dirigent, pli tard ensemen cun ses frar Duri. Sunter il giubileum da 30 onns Rudè da chant Engiadina ha lur cusrina, Gianna Vital-Janett, surtut la batgetta.

Il chor consista da radund 40 commembers. En ils 40 onns dal Rudè han chantà radund 100 chantaduras e chantadurs da tut l’Engiadina e da la Val Müstair.

Concert da giubileum

Il giubileum vegn celebrà sut il motto «allegria ed umur». La dirigenta ha tschernì 12 chanzuns en tut las quatter linguas naziunalas ed ina en la lingua da la Galizia. Las chanzuns duessan resplender l’allegria e l'umor dal cor. Il cor chanta tut las chanzuns ordadora per che l’expressiun dal chant saja ligera.

Ils concerts èn ils 17-02-2018 a Zuoz ed ils 18-02-2018 a Scuol

