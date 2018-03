Sco quai che la polizia chantunala communitgescha, era in manischunz il glindesdi curt suenter las set la damaun sin via da l'ospizi en direcziun Beiva. Sin la via cuverta da naiv è l'auto glischnà en ina curva sin l'autra vart, nua ch'el è collidà cun in auto. Il manischunz da l'auto che vegniva encunter ha franà cura ch'el ha vesì l'auto glischnant.

Il manischunz da 30 onns da l'emprim auto è blessà levamain. El è vegnì transportà da parents tar il medi. Ils dus autos han mintgin donn total.

RR novitads 14:00