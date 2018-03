La regenza dal Grischun ha drizzà ina brev a la direcziun da la SDA per exprimer la preoccupaziun pervi da la reducziun da plazzas tar la SDA.

En questa brev exprima la regenza ch'ella saja preoccupada pervia da las midadas planisadas tar la SDA. Ultra da quai accentuescha ella sia aspectativa da resguardar tar la restructuraziun planisada ils basegns spezials da la Svizra plurilingua e dal chantun Grischun triling.

Coesiun tranter las regiuns da la Svizra

La SDA saja oz l'unica agentura da novitads naziunala da la Svizra. Ella haja in'incumbensa da coesiun impurtanta tranter las regiuns e las cuminanzas linguisticas. En il territori rural sajan las medias dependentas anc pli fitg ch'en ils centers urbans, da la transmissiun cumplessiva, regulara e fundada da novitads e da commentaris da la SDA, scriva la regenza.

Dal Grischun per la Svizra

Adina pli paucas medias possian sa prestar ozendi in'atgna rait da correspundentas e da correspundents en tut la Svizra. Per il Grischun saja perquai spezialmain impurtant che la redacziun regiunala Grischun-Glaruna-Liechtenstein da la SDA cun sedia a Cuira, rapporteschia cuntinuadamain dals eveniments en il Grischun per mauns da tut las medias svizras.

D'impurtanza speziala sajan ils servetschs da la SDA er per la Svizra taliana. Ils rapports davart la politica federala sco er da las differentas regiuns linguisticas èn fitg impurtants per la chapientscha culturala vicendaivla tranter las regiuns. Per la transmissiun d'infurmaziuns entaifer il Grischun saja la nova purschida da la SDA en lingua taliana cun in'atgna collavuratura a Cuira fitg preziusa.

Suenter 22 onns la visada

In dals 40 collavuraturs da la SDA ch'han survegnì la visada è Ruedi Lämmler. El ha 61 onns, lavura dapi 22 onns per l'agentura da novitads svizra ed è staziunà en il biro a Cuira. I saja stà sco ina frida amez la fatscha cura ch'el ha survegnì aifer 10 u 15 minutas la visada. La raschun per quella sajan motivs economics. Tge che capita uss cun el e ses collegas ch'han er survegnì la visada n'è dentant anc betg dal tut cler. L'emna che vegn datti numnadamain discurs tranter la redacziun ed il cussegl administrativ da la SDA, uschia Iso Rechsteiner ch'è vegnì engaschà dal cussegl administrativ sco pledader. Il resultat da quels discurs saja avert.

RR novitads 12:00+

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Cussegl d'aministraziun da la SDA vegn encunter als emploiads