Assistents da segirezza na duain betg dastgar purtar in'arma. Quai ha il Cussegl grond decidì cun 71 encunter 43 vuschs tar 2 abstenziuns. El è uschia suandà a la regenza ed ha refusà l'incumbensa da Michael Pfäffli (PLD) che vuleva integrar quai en la lescha da polizia che vegn anc revedida quest onn parzialmain. Arguments persuenter sajan las bunas experientschas en auters chantuns ed er custs pli bass. Arguments encunter eran la memia curta scolaziun d'assistents da segirezza da be 11 enfin 19 emnas. Quai saja memia curt per purtar in'arma, argumenteschan ils adversaris.

Naginas lavurs adattadas

Il Cussegl grond è uschia suandà a la regenza che vuleva che questa incumbensa vegnia refusada. Quai tranter auter er perquai ch'il chantun Grischun n'haja betg lavurs adattadas per tals assistents. En auters chantuns vegnan els tranter auter duvrads per far transports da praschuniers u per pertgirar objects.

