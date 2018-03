Tranter Tumein e Trin è in luf vegnì sut in tren da la Viafier retica.

Oz avantmezdi è in luf vegnì sut in tren da la Viafier retica. Quai sin il traject tranter Tumein e Trin. I sa tractia d'in luf giuven da l'onn passà, cun pli gronda probabilitad dal triep dal Calanda.

La collisiun è vegnida annunziada immediat e l'animal ha pudì vegnir transportà davent dal survegliader da chatscha. Il cadaver vegn surdà a l'institut patologic da l'universitad da Berna che vegn ad analisar quel geneticamain.

Quai è gia il segund luf dal triep dal Calanda che vegn sut in tren. Il 2013 è in dals lufs dad in onn vegnì sut in tren datiers al Lago Maggiore.

