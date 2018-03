Crisa da finanzas, ferm franc svizzer, concurrenza da l’exteriur, il turissem grischun ha patì ils ultims onns. A la 99avla radunanza da delegads da hotelleriesuisse grischun èn experts sa dumandads, co vinavant cun il turissem grischun.

La digitalisaziun sco schanza per il turissem grischun

Impurtant saja da mantegnair la qualitad auta, da cooperar cun autras destinaziuns ed auters partenaris e sur tut la digitalisaziun. Dentant tge munta digitalisaziun concret?

In roboter che schubregia la chombra

Ernst Wyrsch, president da hotelleriesuisse grischun ha ina visiun da roboters che schubregian la chombra ed il suler. Era lavurs repetitivas en la cuschina pudessan maschinas surpigliar. Era Jürg Schmid, president da Grischun Vacanzas vesa la digitalisaziun sco schanza. I pudess dar hotels per persunas da fatschenta, nua ch’ins sa far il check-in online, chargiar la clav sin il telefonin ed ir or da l'hotel senza check-out.

Betg tralaschar la vischinanza tar l'osp

Il contact social na dastga dentant betg mancar, di Ernst Wyrsch. L’osp duai daventar in ami e sa sentir uschè bain ch’el haja ina nauscha conscienza sch’el na turnia betg.

Digitalisaziun era impurtanta per la politica

Il cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini accentuescha ch’i saja impurtant che las regiuns porschian uschè in bun service sco las citads, perquai saja da nizzegiar la digitalisaziun. La soluziun per tut ils problems na saja ella dentant betg. La fin finala quintian las emoziuns e l’experientscha che l’osp fetschia en in hotel il bler.

